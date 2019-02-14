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Rehber Öğretmenlerle "Meslek Tanıtım Günleri" İstişare Toplantısı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından ortaöğretim kurumları rehber öğretmenlerine yönelik bir program düzenlendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:49
Rehber Öğretmenlerle "Meslek Tanıtım Günleri" İstişare Toplantısı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından ortaöğretim kurumları rehber öğretmenlerine yönelik bir program düzenlendi.


SDÜ Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi VIP Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki günlerde lise öğrencileri için hazırlanması planlanan "Meslek Tanıtım Günleri" hakkında istişarede bulunuldu, öğretmenlerin fikirleri alındı. SDÜ’nün tarihçesinden bahseden Kariyer Danışmanı ve Mezun İlişkileri Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Fulya Çınar, 48 bine yaklaşan öğrenci sayısı ve akademik başarıları ile hızla gelişen bir üniversite olduklarını belirterek, “Üniversitemiz, evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üretecek ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir” dedi.


Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz da, “Öğrencilerimize iyi tercihler yapmaları konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Bunu yaparken de siz hocalarımızın da fikirlerini almaya özen gösteriyoruz” diye konuştu


İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Osman Kürşat Acar ise lise öğrencilerini üniversitemize davet ederek her bölümden akademisyen eşliğinde söyleşi gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8- 12 Mart tarihleri arasında öğrencilerin, gruplar halinde SDÜ’ye gelmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:49
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