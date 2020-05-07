Rehavet ne demek? Rehavet ne anlama geliyor?
Rehavet ne demek? Rehavet ne anlama geliyor? Rehavet basmak, rehavet çökmek gibi cümlelerle kullanılan rehavet kelimesinin anlamı nedir? Rehavet ne demek? Rehavet ne anlama geliyor?
Rehavet ne anlama geliyor?
(ﺭﺧﺎﻭﺕ) i. (Ar. reḫāvet) Gevşeklik, kendini koyuverme, ağırlık, tembellik anlamlarına geliyor. Dalar huzûz-ı rehâvetle havzdan havza / Gerer beyaz kuğular nâzenin boyunlarını (Yahyâ Kemal).
Rehâvet basmak (çökmek): Vücûdunda ağırlık, gevşeklik hissetmek, uykusu gelmek. Yemekten sonra üzerime bir rehavet çöktü.