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Yerel

Rehavet felaket getirdi... Korona hızla yayıldı! Flaş karantina kararı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı dün itibariyle bir anda 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:53:00 - 2020-05-14 10:53:56
Rehavet felaket getirdi... Korona hızla yayıldı! Flaş karantina kararı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin  rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

8 Mayıs'ta karantina

Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı.

Filyasyon devam ediyor

İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı. Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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