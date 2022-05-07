Reha Muhtar'dan Nagehan Alçı iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazeteciler ile verdiği pozda Nagehan Alçı'nın olması muhalefet kanadında rahatsızlığa sebep olurken Reha Muhtar'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İmamoğlu'nun Rize-Trabzon gezisindeki fotoğrafı paylaşan ünlü gazeteci-anchorman Reha Muhtar, Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın çocukları üzerinden kendisine kumpas kurduğunu ima etti.

Nagehan Alçı'nın İmamoğlu'nun Rize-Trabzon gezisindeki tartışılan fotoğraf üzerinden İBB Başkanına seslenen Muhtar, Alçı ve Rasim Ozan'ın çocukları üzerinden kendisine kumpas kurduğunu ima eden ifadeler kullandı. Ama detay vermedi.

İşte Reha Muhtar, Twitter hesabından yaptığı o dikkat çeken paylaşım: