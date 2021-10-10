"Acı var mı acı" ile meşhur Reha Muhtar'a güzelleme!

yeniakit.com.tr

Ulusal televizyon kanallarında spikerlik yaptığı dönemde, aptalca soruları ile meşhur, özellikle de büyük ızdırap çeken muhatalarına bile "Acı var mı acı" sorusu ile ündeme gelen Reha Muhtar'ın Pandora Papers'ta hesapları çıktı.. Dünyanın dört bir yanından ülke liderleri, politikacı, iş insanı ve sanatçıların vergiden kaçınmak için kullandığı, offshore hesaplarını ortaya çıkaran Pandora Papers belgelerinde Reha Muhtar’ın da isminin olduğu görüldü.

Eski haber spikeri Reha Muhtar, konuya dair Oda TV’ye açıklama yaptı. Oda TV, Reha Muhtar’ı güzellemeye kalksa da, eski sunucunun yaptığı çelişkili açıklamalar kafaları karıştırdı.

REHA MUHTAR'IN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMASI

Muhtar önce, yurt dışında tek bir hesabının dahi olmadığını söyledi. Ancak hemen ardından, Paris’te bir bankada döviz hesabının olduğunu kabul etti. Reha Muhtar daha sonra ise, tekrar yurt dışında parası olmadığını, tüm parasını Türkiye’ye getirdiğini iddia etti.

PANDORA'DAKİ OFFSHORE HESABINI KAPATMIŞ

“Hiçbir yerde tek kuruşluk hesabım yok” diye sözlerini bitiren Muhtar, “Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt dışında 1 dolarlık bile hesabım yok. Ne Londra'da ne ABD’de bir hesabım bulunmuyor” diye konuştu.

Reha Muhtar, eski yıllardaki yabancı bankadaki parası için ise, "Türkiye'deki bankanın Paris şubesinde 3 bin Euro’luk hesap dışında bir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim, kapattım” ifadelerini kullandı.