Reha Muhtar: Bu kararı neye göre aldınız?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen futbol ligleri start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

6 Mayıs'taki koronavirüs tablosunda, vaka sayısının artmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Bir dönem televizyon sunuculuğu yapan Reha Muhtar, TFF'nin ligleri devam ettirme kararına tepki göstererek, "Koronavirüs için Bilim Kurulu'nun aleyhte raporuna rağmen ligler nasıl oynanacak? Bilim Kurulu doktorlardan oluşuyor. Bu rapora rağmen oynama kararının sorumluluğunu kim alacak?" dedi.

Muhtar açıklamasının devamında, "Bilim Kurulu'nun raporu olumsuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Biz maçların oynanmasına karışmayız. TFF'nin kararı' dedi. Siz nasıl Bilim Kurulu kararlarına göre, oynama kararı aldınız Nihat Özdemir? Bunu gerçekten anlamadım" ifadelerini kullandı.