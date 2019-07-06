Regl döneminde diyet yapılır mı?

Regl dönemleri birçok kadın için sancı ve stresle geçer. Kramplar, karın ağrıları hatta migren atakları hanımların enerjilerini çeker. Özel günlerde vücudun kan kaybediyor olmasının da etkisiyle kadınların büyük çoğunluğunun canı tatlı çeker. Tatlılar ise ölçülü tüketilmedikçe kilo olarak geri döner.

Askıya alıyorlar

Şişkinliğin sebep olduğu kilo artışlarının yaşandığı regl döneminde hanımların tartılmaması tavsiye edilir. Bünyeden bünyeye değişse de bazen baskülde 2-3 kilo almış görünebilirsiniz. Regl dönemi ağrılarla geçerken, bu süreçte diyet yapıyorsanız; kesinlikle motivasyonunuzu yitirmemelisiniz. Bu diyetinizi ve kilo kontrolünüzü olumsuz etkiler. Birçok kadın aşırı miktarda kan kaybettiğini düşünür ve regl döneminde diyet programını askıya alır. Peki, regl döneminde sıkı bir diyet uygulamak sağlık için zararlı mıdır?

Bir sakınca yok

Uzmanlar, regl döneminde kadınların diyet programlarına harfiyen uymalarında bir sakınca olmadığını belirtiyor. Bir diyetisyen tarafından, kişinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan diyetlere regl döneminde bir, iki ekleme yapılabilir. Yoğun kanama vücutta demir eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle bir öğünde sebze yerine demir açısından zengin kırmızı et tüketebilirsiniz.

Aman dikkat!

Birçok kadın ani kilo kayıpları yaşamak için şok diyetler uyguluyor. Söz konusu bu diyetler uzmanlar tarafından da önerilmiyor. Günlük 1000 kalorinin altında kalan söz konusu diyetler sağlığı olumsuz etkilemekte. Tansiyon ve kan şekerinde yaşanan dalgalanma kişileri hastanelik duruma bile getirebiliyor. Söz konusu diyetleri regl döneminde uygulamak ise hastalığa davetiye çıkarmak anlamına geliyor.

Sağlıklı beslenmeyi ilke edinin

İdeal kilonuza ulaştıktan sonra eski tip beslenme alışkanlığınıza dönerseniz; verdiğiniz kiloları fazlasıyla alırsınız. Yeme-içme alışkanlığınıza belli standartlar getirirseniz, ani kilo artışları yaşamazsınız.