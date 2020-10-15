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Spor Reges'ten Galatasaray hakkında flaş açıklamalar
Spor

Reges'ten Galatasaray hakkında flaş açıklamalar

Galatasaray'da 2 sezon forma giydikten sonra İspanya'nın Sevilla kulübüne transfer olan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges eski takımı Galatasaray hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 05:43:00 -
Reges'ten Galatasaray hakkında flaş açıklamalar

Sevilla günleri, hedefleri ve Galatasaray kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Fernando'nun, öne çıkan sözleri şu şekilde:

Şampiyonluk imkansız değil

La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istikrar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil.

Hedef gruptan çıkmak

Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva. Kazanmak için düzenli olarak orada bulunmak lazım. Her maçı iyi oynamak lazım, bir kötü maçında elenirsin. Öncelikle gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz ve sonrasına bakacağız.

Lopetegui'nin dışarıdan güzel bir görüntüsü var. Kazanmak istiyor ve bunu bize de yansıtıyor. Teknik ekibin kazanmayı istediğini anlamak, oyuncular için de önemlidir. Zor olduğunun farkındayız ancak çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz.

Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var.

"Galatasaraya giderek geri adım attım"

Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım.

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