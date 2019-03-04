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Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili 2019 hangi gün?

İslam âlemi üç ayların yaklaşması ile birlikte geri sayıma geçti. Müslümanlar için en değerli aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mart ayının içine girilmesi ile birlikte 2019 Regaip Kandili tarihi de merak ediliyor. Müslümanların faziletine inanıp ibadet edeceği özel günlerden biri olan ve 3 ayların başlangıcı sayılan Regaip kandili ne zaman? İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 17:52
Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili 2019 hangi gün?

İslam âlemi üç ayların yaklaşması ile birlikte geri sayıma geçti. Müslümanlar için en değerli aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mart ayının içine girilmesi ile birlikte 2019 Regaip Kandili tarihi de merak ediliyor. Müslümanların faziletine inanıp ibadet edeceği özel günlerden biri olan ve 3 ayların başlangıcı sayılan Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...

Regaip kandili 2019 ne zaman?

Regaip Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

2019 kandil tarihleri

7 Mart 2019 Perşembe : Regaip Kandili

2 Nisan 2019 Salı : Miraç Kandili

19 Nisan 2019 Cuma : Berat Kandili

8 Kasım 2019 Cuma : Mevlid Kandili

Regaip kandilinin faziletleri nelerdir?

"Her şeyde farklılıklar olduğu gibi zamanlar da feyiz ve fazilet bakımından müsavi değildir. On iki ayın içinde "Üç aylar" diye anılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, rahmet ve mağfiret bakımından, diğer aylardan daha üstündür. Bu mübarek üç ayların içinde sırasıyla Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi gibi geceler vardır. Bu eşsiz aylardaki manevi hazzı bir an önce tatmak için Peygamberimiz (sav) Recep ayını gördüklerinde şöyle dua ederdi. " Allahım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur."Regaib gecesi, Allah'üTeala' nın rahmet, mağfiret ve inayetinin bol bol ihsan edildiği bir gecedir.

Müminlerin hayatında diğer gün ve geceler arasında, fazlasıyla sevap kazanacağı günler ve geceler vardır. Bu müstesna gün ve mübarek gecelerde mümin diğer günlerde olduğu gibi yaşarsa gerekli manevi ecri alamaz. O halde mümin bu farklı gün ve gecelerde diğer zamanlardan farklı ibadet, itaat ve davranışlarda bulunmalıdır. Mübarek üç aylardaki kutsi gecelerden ilki olan Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. “ Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.”

Bu gece, diğer gecelerden daha ziyade ibadet ve itaatte bulunmalıyız. Tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Hata ve kusurlarımızı telafi etmeliyiz. Kandil gecesinin manevi feyiz ve bereketini aile fertlerimize de anlatmalıyız. Onlarında bu mübarek gecenin feyzinden istifade etmelerine çalışmalıyız. Büyüklerin elini öperek, küçükleri sevindirerek, yetim, dul ve fakirleri ikram ve ihsanda bulunarak mutlu etmeliyiz."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:52
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