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Regaip gecesinin fazileti nedir? Regaip Kandili duası

Üç aylar da denilen Recep, Şaban ve Ramazan’ın müjdeleyicisi olarak bilinen Regaip Kandili'nde ne yapılır? 2019 dini günler ve kandiller listesinde 7 Mart Perşembe Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Regaip Kandile kısa bir süre kaldı. Regaip Kandili ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Regaip Kandili'nde ne yapılır? Regaip gecesinin fazileti nedir?

06 Mart 2019 Çarşamba 08:51
Regaip gecesinin fazileti nedir? Regaip Kandili duası

Üç aylar da denilen Recep, Şaban ve Ramazan’ın müjdeleyicisi olarak bilinen Regaip Kandili'nde ne yapılır? 2019 dini günler ve kandiller listesinde 7 Mart Perşembe Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Regaip Kandile kısa bir süre kaldı. Regaip Kandili ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Regaip Kandili'nde ne yapılır? Regaip gecesinin fazileti nedir?

Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür. Fakat bu gecede kılınacak namazın sünnet veya mendup olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Regaip Kandili duası

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle)

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 08:51
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