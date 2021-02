Regaib kandili gecesi duaların geri çevrilmediği saat ne zaman?

Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib gecesi denir.Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol bir mevsimin aydınlığı üzerimize düştü. Her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün Regaib Gecesi’ni idrak edeceğiz. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır. Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. Bu geceye hürmet edenleri affeyler.

Receb ayının ilk cuma yani Regâib gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder. Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berât, Mi'râc, Aşûre, Mevlid ve Regâib gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. İmâm-ı Nevevî hazretleri, Ezkâr kitâbında buyuruyor ki: “Gecenin oniki kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, Kur’ân-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir.” Fıkıh kitaplarında saat demek, bir miktar zaman demektir.

Regâib namazı, Recebin ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretin dörtyüzsekseninde meydana çıkmıştır. Birçok âlimler, bunun çirkin bidat olduğunu yazmaktadır. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. Regâib, Berât ve Kadir gecelerinde kılınan nafile namazları, cemaatle kılmak mekruhtur.

Regaib kandili gecesi ne yapılır?

Cenab-ı Mevla’mızın ikram ve inayetiyle idrak edeceğimiz bu gece, manevî diriliş ve ahlakî yükselişimiz için önemli bir fırsattır. Dolayısıyla bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak Rabbimize, kendimize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. İhmallerimiz, ihlallerimiz ve hatalarımızla yüzleşerek kalbimizi her türlü kirden tövbe ile arındırmaya ve kendimizi yenilemeye çalışacağız.