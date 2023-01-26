Regaib gecemiz mübarek olsun! İşte Regaib Kandili hakkında bilinmesi gerekenler

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Cuma günleri mübarektir; Recep ayının ilk Cuma gecesi ise en mübarek gecelerden biridir. Çünkü bu gece yani Regaib Gecesi, Allah azze ve celle tarafından biz kullarına büyük mükafatların verildiği gecedir.

Arapça bir kelime olan Regaib’in kökü “reğa-be”dir. Reğa-be, “Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek” manalarına gelir.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Allah Teâlâ (celle ve âlâ) bu gecede müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

Recep ayında bol bol istiğfar edilmesi uygun görülmüştür. Bundan dolayı, “Recep ayı tövbe ayı” denmiştir.

Müslümanlar, Allah azze ve cellenin bizlere bahşettiği bu günleri bir arınma olarak görmeli ve değerlendirmek için azami gayret sarf etmelidir. Her daim yasaklanan gıybet, kibir, kanaatsizlik gibi ayıplardan özellikle bu gecelerde tam anlamıyla uzak kalmalı, diğer günlerde de uzak kalabilmek için bu gecelerde dualar etmeliyiz.

Regaib Kandili’nde ne yapılır?

Ancak Allah’ın (azze ve celle) rızasını gözetmek için ibadet eden biz kulların, Regaib Gecesi’ndeki müthiş fırsatları değerlendirmeleri için şu hareketler uygun görülmüştür:

- Mümkünse gündüzünde oruç tutulması,

- Kaza borcu olanların kaza kılması, olmayanların nafile namazlara dikkat etmesi,

- Kur'an-ı Kerim okunması, istiğfarların çoğaltılması, her daim tefekkür üzere olunması,

- Cemaatle namaza dikkat edilmesi, mümkünse yatsının camide kılınarak sonraki dualara ve zikirlere iştirak edilmesi.

Allah’ın (azze ve celle) yarattığı en güzel kul, en büyük insan, alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber, yüce yaratıcımızın, “O Rauf ve Rahim’dir” diyerek kendi isimleriyle şereflendirdiği¹ tek insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Regaib Gecesi için şunu söylemiştir;

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.”²

Allah azze ve celle bu geceyi hakkıyla idrak eden salih kullarından eylesin, amin.

Kaynaklar:

¹: Tevbe Sûresi 128. ayet-i kerime. Manası: “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere Rauf ve Rahim'dir. (Şefkat ve merhamet doludur)”

²: Beyhakî, Şu’ab’ul-Îman, Hadis No: 3558 (Sorularla İslamiyet)