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Aktüel

Refüjlerde yükselen otlar sürücülerin görüş açısını daraltıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki sürücüler, özellikle ilçe girişlerindeki refüjlerin bakımsızlığından şikayet ederek yükselen otların görüş açısını daraltmasının kazaya neden olabileceğini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:00:58 -
Refüjlerde yükselen otlar sürücülerin görüş açısını daraltıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki sürücüler, özellikle ilçe girişlerindeki refüjlerin bakımsızlığından şikayet ederek yükselen otların görüş açısını daraltmasının kazaya neden olabileceğini belirttiler.


Sürücüler, özellikle Eskişehir istikametinden ilçeye giriş noktasında fabrikaların karşısında kalan orta refüjlerdeki otların büyümesiyle birlikte görüş mesafesinin daraldığını beyan ettiler. Sürücüler, "Özellikle çevre yoluna dönüşler ve ilçe merkezinden gelerek fabrikalara dönüşlerde görüş mesafesi daraldığından her an kaza olabilir. Bahar ayları ve havaların yağışlı geçmesi nedeniyle orta refüjlerde bulunan onlar günden güne yükselerek görüş mesafesini yok ediyor. Karayollarının bakım sahası olduğu belirtilen alanlardaki otların herhangi bir kaza olmadan biçilmesini istiyoruz. Biz sürücülerin zor anlar yaşadığı bu alanlarda meydana gelebilecek kazalar yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.

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