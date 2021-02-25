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Ekonomi Reform paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomi

Reform paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ekonomik reform paketinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan son dakika yaptığı açıklamada Reform paketinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:41:00 - 2021-02-25 08:45:24
Reform paketi ne zaman açıklanacak? Ekonomik reform paketinde neler var?

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik." ifadelerini kullandı. Bakan Elvan "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız martın ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki salı günü tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah ekonomik reform paketini açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ekonomi reform paketi

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