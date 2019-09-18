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Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?

Hem yetişkinlerin hem de çocukların mustarip olduğu reflü son yıllarda daha sık rastlanan rahatsızlıklar arasında. İşte, reflü belirtileri...

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:21
Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?

Hem yetişkinlerin hem de çocukların mustarip olduğu reflü son yıllarda daha sık rastlanan rahatsızlıklar arasında. İşte, reflü belirtileri...

Ağıza alınan gıdaların mideye inmesini yemek borusu (özofagus) sağlar. Şekil olarak hortuma benzeyen yemek borusunun mideyle birleşen alt ucunda, sadece gıdaların geçtiğinde açılan diğer zamanlarda kapalı duran bir kapakçık (sfinkter) bulunur. Bu sfinkter, mide asidinin ve mideye girmiş olan gıdaların yemek borusuna geri kaçmasını engeller Yemek borusunun alt ucundaki sfinkterin gevşekliği nedeni ile mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına “reflü” adı verilir.

Reflü belirtileri nelerdir?

  • Midede yanma, ekşime,
  • Boğazda yanma hissi,
  • Ağıza acı su gelmesi,
  • Şişkinlik,
  • Gaz şikayeti,
  • Geğirti,
  • Tükürük salgısının artması,
  • Yutkunma esnasında ağrı,
  • Hazmı yapılmış gıdaları kusma

Reflüyü tetikleyen yiyecek ve içecekler

Gazlı içecekler

Çikolata

Portakal, mandalina, limon

Kahve ve çay

Kızartmalar

Salça

Hamurişleri

Sarımsak ve soğan

Nane

Acı

Baharat

Reflü tedavisi var mı?

Reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Birçok insan, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabilirken bazı hastalarda ise cerrahi girişim gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:21
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