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Refik Kurukız kimdir nereli ve kaç yaşında?

Refik Kurukız Cumhur İttifakı kapsamında Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra Refik Kurukız’ın kim olduğu araştırıyor. Refik Kurukız, MHP’de İlçe yöneticiliği, İlçe başkanlığı, İl delegeliği, Genel merkez delegeliği, İl yönetim kurulu üyeliği ve İl başkan yardımcılığı yaptı. 2014 yerel seçimlerde MHP Şalpazarı belediye başkanı olan Refik Kurukız kimdir? İşte Refik Kurukız hayatı…

11 Ocak 2019 Cuma 17:29
Refik Kurukız kimdir nereli ve kaç yaşında?

Refik Kurukız Cumhur İttifakı kapsamında Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra Refik Kurukız’ın kim olduğu araştırıyor. Refik Kurukız, MHP’de İlçe yöneticiliği, İlçe başkanlığı, İl delegeliği, Genel merkez delegeliği, İl yönetim kurulu üyeliği ve İl başkan yardımcılığı yaptı. 2014 yerel seçimlerde MHP Şalpazarı belediye başkanı olan Refik Kurukız kimdir? İşte Refik Kurukız hayatı…

Refik Kurukız kimdir? 

25 Şubat 1962 de Şalpazarı’nda doğdu. İlkokulu Kasımağzı’nda ortaokulu Şalpazarı’nda liseyi Beşikdüzü Ticaret lisesinde okurken ikinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldı. 198’den beri Şalpazarı, Beşikdüzü bir dönemde İstanbul ve Kocaeli olmak üzere esnaflık yaptı. Halen kendi adına bir iş yeri 25 çalışanı olan Kurukız Ticaret Limited Şirketinin ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Çeşitli dernek vesivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Milliyetçi Hareket Partisinde İlçe yöneticiliği, İlçe başkanlığı, İl delegeliği, Genel merkez delegeliği, İl yönetim kurulu üyeliği ve İl başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve altı çocuk babası ve bir torun sahibi olan Refik KURUKIZ 30 Mart 2014 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisinden Şalpazarı Belediye Başkanı seçildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:29
  1. Trabzon
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Refik Kurukız kimdir
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