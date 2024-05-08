Refah'taki belediye binasında yangın!

İşgal ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, işgal ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İşgal güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

İşgal güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli şehit oldu, birçoğu da yaralandı.

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İşgalci savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu.

Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, işgal güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de işgal güçleri tarafından hedef alındı.

Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.

KASSAM HEDEF ALIYOR!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki işgal rejimii askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran işgal rejimi askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.

Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan işgal güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.