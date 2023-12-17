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Gündem Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan o iddiaları yalanladı
Gündem

Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan o iddiaları yalanladı

Yeniakit Publisher
2023-12-17 13:11:00 -
Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan o iddiaları yalanladı

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bazı büyükşehir belediyelerini istediğine dair iddiaları yalanladı.

Kılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın 12 Aralık Salı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bazı haberler yapıldığını belirtti.

 

"Görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

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