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Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:27:00 -
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,3 puan azalarak 108,7’ye geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve toplam istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin şubatta bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Bu dönemde, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü. Mevcut toplam siparişler ve mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

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