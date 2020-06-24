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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:57:42 -
Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 16,3 puan yükselerek 89,8'ye ulaştı.

Anket soruları kapsamında oluşturulan alt endekslerin tamamının RKGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Bu kapsamda ankete katılanların "genel gidişat", "gelecek üç aya ilişkin üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve toplam istihdam", "mevcut mamul mal stoku ve toplam sipariş miktarı", "son üç aya yönelik toplam sipariş miktarı" ve "sabit sermaye yatırım harcaması" konularındaki değerlendirmeleri endekse yukarı yönlü katkı yaptı.


- Üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı


Son 3 aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, haziranda mayıs ayına göre üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Bu dönemde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin de zayıfladığı görüldü.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin bir önceki ay mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirenler lehine olan seyir, mevsim normallerinin altında kaldığını belirtenler lehine döndü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde ise "üretim hacmi", "iç piyasa sipariş miktarı" ve "ihracat sipariş miktarında" mayısta azalış bekleyenler lehine olan seyir haziranda artış öngörenler lehine döndü.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış gerçekleşeceği beklentileri artış yönünde değişirken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında düşüş yaşanacağı öngörüleri de zayıfladı.


- ÜFE beklentisi yüzde 11,8'e geriledi


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda haziranda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,4'e, aynı kaldığını bildirenlerin oranı yüzde 61,6'ya yükselirken, daha kötümser görüş belirtenlerin oranı yüzde 17'ye geriledi.

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