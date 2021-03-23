  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Miçotakis, ABD uçak gemisini ziyaret etti! Dikkat çeken Türkiye detayı

Başörtülülere ‘fahişe’ dediğin unutulmadı! Tetikçi Fatih Altaylı sözde kadın hakları savunucusu oldu

Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret
Ekonomi Reel faiz optimal seviyede olmalı
Ekonomi

Reel faiz optimal seviyede olmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, pozitif reel faizin optimal seviyede olması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:14:00 -
Reel faiz optimal seviyede olmalı

Canikli, şu sözleri sarf etti: “Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler. Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon tahminini yukarı taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi
Ekonomi

Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys,“Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını ..
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nden bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı..
Vaka sayısında korkutan artış!
Sağlık

Vaka sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay