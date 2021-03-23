Reel faiz optimal seviyede olmalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, pozitif reel faizin optimal seviyede olması gerektiğini savundu.
Canikli, şu sözleri sarf etti: “Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler. Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon tahminini yukarı taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur.”