Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 81,71'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 1,77 puan azalarak 81,71'e geriledi. Endeks, mart ayında 83,48 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de nisanda bir önceki aya göre 2,15 puan azalışla 85,14'ten 82,99'a indi.

Türk lirasının değeri, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,82 puan ve Yİ-ÜFE bazında 6,61 puan azaldı.