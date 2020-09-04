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Ekonomi Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi
Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:46:08 -
Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 4,6 puan azalarak 63,71'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 4,6 puan azalışla 63,71'e düştü. Endeks, temmuzda 68,31 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,32 puan azalarak 77'den 72,68'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ağustosta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 13,3 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,47 puan azaldı.

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