Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımı ne zaman, saat kaçta?
Xiaomi’nin Redmi Note 10 ve Note 10 Pro telefonlarının küresel tanıtımı olacak. Söz konusu tanıtım internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Bunun üzerine birçok kişi Redmi Note 10 serisinin tanıtımına dair birçok soruyu gündeme getirdi. Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımının ne zaman olacağını merak edenler, etkinliğin saat kaçta ve nereden, nasıl izleneceğini araştırıyor. Peki, Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımı ne zaman, saat kaçta? Redmi Note 10 serisinin tanıtımı nereden, nasıl izlenir?
Xiaomi’nin Redmi Note 10 ve Note 10 Pro telefonlarının küresel tanıtımı olacak. Söz konusu tanıtım internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımı ne zaman, saat kaçta?
Xiaomi’nin Redmi Note 10 serisinin küresel lansmanı 4 Mart 2021 Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.00’te gerçekleşecek.
Redmi Note 10 serisinin tanıtımı nereden, nasıl izlenir?
Redmi Note 10 serisinin tanıtım etkinliği Mi.com, Xiaomi küresel youtube kanalı veya Facebook ve Twitter hesapları üzerinden takip edilebilecek.
Redmi Note 10 için beklenen özellikler nelerdir?
Xiaomi daha önce yayınladığı bir videoda Redmi Note 10 serisinin kamerası üzerinde durmuştu. Pro modelinde bahsedilen 108 megapiksel ana kameranın bulunacağı tahmin ediliyor.