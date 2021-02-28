Xiaomi’nin Redmi Note 10 ve Note 10 Pro telefonlarının küresel tanıtımı olacak. Söz konusu tanıtım internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Bunun üzerine birçok kişi Redmi Note 10 serisinin tanıtımına dair birçok soruyu gündeme getirdi. Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımının ne zaman olacağını merak edenler, etkinliğin saat kaçta ve nereden, nasıl izleneceğini araştırıyor. Peki, Redmi Note 10 serisinin küresel tanıtımı ne zaman, saat kaçta? Redmi Note 10 serisinin tanıtımı nereden, nasıl izlenir?