0553 313 94 23

Red Bull Uçuş Günü taslak çizimlerini yüklemek için son 2 hafta

Büyük ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü kayıtları devam ederken, başvuruların geçerlilik kazanması için, uçuş aracı taslak çizimlerinin 1 Nisan’a kadar yüklenmesi gerekiyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:32
Red Bull Uçuş Günü taslak çizimlerini yüklemek için son 2 hafta

Büyük ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü kayıtları devam ederken, başvuruların geçerlilik kazanması için, uçuş aracı taslak çizimlerinin 1 Nisan’a kadar yüklenmesi gerekiyor.



30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek olan 4. Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre dörder kişilik takımların, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla, 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşanacağı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak etkinlik, kısa sürede büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştı. Şubat ayı içinde duyurulan etkinliğe şimdiden on bini aşkın takım başvuru yaptı. Yarışmacıların, başvurularını tamamlaması için, uçuş aracı taslak çizimlerini 2 hafta içinde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların geçerlilik kazanması için gerekli olan uçuş aracı çizimleri, 1 Nisan tarihine kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklenebiliyor.



Uçuş aracının taslak çizimi şart


30 Haziran Pazar günü 4. Red Bull Uçuş Günü’nde yer alabilmek için, 1 Nisan tarihine kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunu geçtikten sonra başvuru formunu doldurmak ve uçuş aracının çizimlerini göndermek gerekiyor. Uçuş aracının çizimleri, PDF formatında, siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak PDF formatıyla hazırladıkları taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım, 4. Red Bull Uçuş Günü’nde, unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak. Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil kreatiflik ve uçuş öncesinde gerçekleştirecekleri performanslarıyla da değerlendirecek.



Birincilik ödülü: Pilotluk Eğitimi


Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7 ‘de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik” Semineri
    1. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    2. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    3. 33 yıldır protez kolları ile..
    4. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    5. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    6. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    7. GRAFİKLİ - Anadolu Efes'te 4. dalya..
    8. Başkan Çağırıcı: "Siz insanları..
    9. Yumurta dondurma yöntemiyle ileri..
    10. Fırsat kampanyalarında son 14 gün!..
    11. 97 yaşındaki Cafer dede, Türkçe ezanı..
    12. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    13. Profesyonel liglerde yaprak dökümü..
    14. Eskişehir’de konut satışları adeta..
    15. (Özel) Mesir macunu Viyana..
    16. Karamollaoğlu: 81 ilde kazanacağız
    17. Recep ayının 15. gecesi ne zaman?..
    18. Van’da 4 bin 180 paket kaçak sigara..
    19. Ak, ahşap ve taştan yapılan mescidi..
    20. Asya borsalarında son durum
    21. Günlük temassız ödeme adedi 1 milyona..
    22. Van'da uyuşturucu operasyonu
    23. 92 yaşındaki Ümmühani Güllü’nün..
    24. Menevşe: "Hizmet bayrağını daha da..
    25. Yeni Zelanda silah düzenlemesi için..
    26. Teknosa’dan İstanbul’a 41. mağaza
    27. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı..
    28. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ne..
    29. “Samsun’da Genç Olmak” fotoğraf..
    30. Özelmacıklı: "Konut satışları güven..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu