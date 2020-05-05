  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

"Red Bull Gaming Ground @HOME"a "Nisqy" konuk olacak

Mücadele bugün saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:55:37 -
"Red Bull Gaming Ground @HOME"a "Nisqy" konuk olacak

İSTANBUL (AA) - "Red Bull Gaming Ground @HOME"da, Yasin “Nisqy” Dinçer mücadele edecek.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası espor arenasında temsil eden Kuzey Amerika Şampiyonu Cloud9 oyuncusu Yasin "Nisqy" Dinçer, "Red Bull Gaming Ground @HOME"da yayıncı Berke "Thaldrin" Demir'e meydan okuyacak.

Christopher "Tonbalıklımakarna" Willekens'in anlatımıyla gerçekleştirilecek mücadele bugün saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı