  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Red Bull Flick’te ikinci eleme zamanı
Ekonomi

Red Bull Flick’te ikinci eleme zamanı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:13:12 -
Red Bull Flick’te ikinci eleme zamanı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Flick CS:GO turnuvasında ikinci eleme heyecanı 12 Aralık’ta yaşanacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için çıktığı yola kaldığı yerden devam ediyor. İlk elemesi 6 Aralık’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilen turnuvada sıradaki eleme 12 Aralık’ta düzenlenecek.

Toplamda 64 takım play-off turuna kalacak ve şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Red Bull Flick ile ilgili daha fazla bilgi Redbull.com/flick adresinde yer alıyor. Turnuvada, amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Çevrimiçi olarak gerçekleşecek 5 elemeden ikincisi olacak elemede takımlar play-off turuna kalmaya çalışacak.

Red Bull Flick; CS:GO’da mücadele şubat ayında Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen şehir elemeleri sonrasında 39 takım play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 6 Aralık’ta gerçekleştirilen elemede de 5 takım daha play-off turuna katılmaya hak kazandı.

Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 20 takım ise 12, 13, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek. Play-off turunda rakiplerini geçen son 4 takım ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek büyük finalde Red Bull Flick’in ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı!
Spor

Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor dönüş yolunda havalimanında mahsur kaldı. Açıklama yapan kırmızı-beyazlı kulü..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay