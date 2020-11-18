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Ekonomi Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen isimler hikayelerini paylaştı
Ekonomi

Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen isimler hikayelerini paylaştı

Red Bull Dance Your Style, online olarak Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede birden kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu - Yarışmanın tecrübeli jürisinin elemesinden geçmekte olan yarışmacılara ilham olması adına Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen iki başarılı isim, Can Tohma ve Aydan Uysal kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:06:02 -
Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen isimler hikayelerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkede birden kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Red Bull Dance Your Style dansçıları Can Tohma ve Aydan Uysal kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, izleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma Red Bull Dance Your Style, 5 Kasım'da bu kez online olarak dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için başladı.

Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterdikleri videolarla başvurularını TikTok üzerinden gerçekleştirdi.

Bu zamana kadar 30'dan fazla ülkede, 65 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ilk kez online olarak dünya çapında gerçekleştirildi ve binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvuru yaptı.

Yarışmanın jüri kadrosunda Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD'li dansçı Leon "Kida The Great" Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata yer alıyor.


- "Paris'teki atmosfer inanılmazdı"


Yarışmanın tecrübeli jürisinin elemesinden geçmekte olan yarışmacılara ilham olması adına Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen iki başarılı isim kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı.

Açıklamada, geçen yıl Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye ayağında birinci olarak Türkiye'yi Fransa'da gerçekleşen dünya finalinde temsil etme hakkı kazanan Aydan Uysal'ın görüşlerine yer verildi.

Paris'teki atmosferin inanılmaz olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden dansçılar vardı. Birçoğunu videolardan ve takip ettiğim organizasyonlardan zaten biliyordum ama onlarla aynı ortamda bulunmak çok mutlu etti. Yarışmanın yapıldığı yer, gösteriler, sahne, ışıklar gerçekten çok etkileyiciydi. Sadece dansçılar değil, dans etmeyen dansa ilgisi olan insanlar da yarışmaya büyük ilgi gösterdi ve final günü her yer doluydu."

Red Bull Dance Your Style'ın 2018 yılında birinci olarak Türkiye'yi dünya finalinde temsil etme şansı yakalayan Can Tohma ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu birincilik kariyerim için iyi bir sonuçtu, kendimi öyle bir platformda sınamak önemli bir deneyim ve heyecandı. Hip Hop kültüründen gelen bir dansçı olarak seyircinin oylamalarıyla birinci olmak bizim geleneksel battle yani kapışma kültürümüzün tam karşılığı oldu. Bunun yanı sıra sizi tanımayan insanların ortamın büyüsüne kapılıp benimle bağ kurması, rol model alması da kariyerim için kalıcı bir iz bıraktı diyebilirim."

Verilen bilgiye göre, eleme süreci devam eden Red Bull Dance Your Style'a dair daha fazla bilgi için Red Bull/DanceYourStyle adresini ve Red Bull Türkiye TikTok hesabını takip etmek mümkün oluyor.

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