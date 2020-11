Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen isimler hikayelerini paylaştı

Red Bull Dance Your Style, online olarak Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede birden kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu - Yarışmanın tecrübeli jürisinin elemesinden geçmekte olan yarışmacılara ilham olması adına Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen iki başarılı isim, Can Tohma ve Aydan Uysal kendi öykülerini RedBull.com'a anlattı