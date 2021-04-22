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Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 30 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:53:00 -
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin

Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi,   Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin

Başvuru  Formu,  Doçentlik  Belgesinin  Onaylı  örneği,  Mezuniyet  Belgeleri,  Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi,  Yabancı  Dil  Belgesi,  Askerlik  Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin

Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi,  iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet CD

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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