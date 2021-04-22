Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.



Başvuruda İstenen Belgeler



Profesörler İçin



Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD



Doçentler İçin



Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet CD



Doktor Öğretim Üyeleri İçin



Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet CD

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