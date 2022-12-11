Recep İvedik yine yaptı yapacağını! İyice haddini aştı...

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan Recep İvedik 7 sosyal medyanın da gündeminde. Şahan Gökbakar'ın filmine yorum yağarken Mahsun Kırmızıgül'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

Şahan Gökbakar'ın beklenen filmi Recep İvedik 7 Disney+'da gösterime girdi. Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan film sosyal medyanın gündeminde.

Şahan Gökbakar'ın filmde ekonomi ve zam eleştirisi yapması Twitter'da konuşulurken ünlü komedyen hakkında Mahsun Kırmızıgül de takipçilerini ikiye bölen bir yorum yaptı.

Kırmızıgül paylaşımında "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" dedi.

Şarkıcının yorumuna kimi takipçiler katılırken kimi ise Kemal Sunal benzetmesine katılmadı.

Recep İvedik 7'de yer alan zam eleştirileri yaparken, "Bir daha ampul yakmayacağım" açıklaması ise sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi