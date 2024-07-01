Realme Note 60 Geekbench'te görüldü! İşte özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatı ile dikkat çeken C61 modelini piyasaya süren Realme, şimdi Note serisine yeni bir model daha eklemek üzere çalışmaları sürdürüyor. Bugün hem sertifikasyon sitelerinde hem de Geekbench’te görülen Realme Note 60, bazı özelliklerini ortaya dökmüş oldu.

Realme Note 60 neler sunacak?

Genelde “Note” ismi yüksek özelliklere sahip cihazlara veriliyormuş gibi dursa da Realme tarafında bu durum biraz ters çalışıyor. Alt-orta segmente hitap eden Realme Note 50 modeli ile uygun fiyatlı telefonlara arasına girmeyi başaran şirket, şimdi serinin yeni modeli Note 60’ı tanıtmaya hazırlanıyor.

Bugün Geekbench’te RMX3933 model numarası ile görülen Realme Note 60, verilere göre tek çekirdek testini 432 puan, çoklu çekirdek testini ise 1341 puan ile geçiyor. Bu değerleri Mali-G57 GPU’ya sahip Unisoc T612 yonga seti ve 6GB RAM belleği ile elde eden Note 60, işletim sistemi tarafında Android 14’ü kullanıyor. Çeşitli sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkan verilere göre 5000 mAh’lik bir pille çalışan Note 60, şimdilik net olmasa da 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranı üzerinde taşıyor.

Realme Note 50 özellikleri

Realme Note 60’ın kritik özelliklerini öğrenmiş olsak da bir önceki model Note 50 bize hala Note 60 hakkında birçok bilgi veriyor. Hatırlarsanız 6,74 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan Note 50, tıpkı Note 60 gibi Unisoc T612 işlemciden güç alıyordu. 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil ile gelen Note 50, 5 Megapiksel selfie, 13 Megapiksel ana kameraya sahipti.

Bu özelliklere baktığımızda Note 50 ile Note 60’ın neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki şirket iki cihaz arasındaki farkı kamera ve tasarım tarafında ortaya koyacak. Bakalım Note 60 ülkemizde 6200 TL gibi makul fiyatlara Realme Note 50’den ne kadar pahalı olacak?

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(Kaynak:shiftdelete.net)