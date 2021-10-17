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Spor Real Sociedad, Mallorca'yı tek golle geçti
Spor

Real Sociedad, Mallorca'yı tek golle geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Sociedad kendi sahasında Mallorca'yı 1-0 yendi. Sociedad'a galibiyeti getiren golü Lobete attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 03:24:00 - 2021-10-17 03:45:19
Real Sociedad, Mallorca'yı tek golle geçti

La Liga'nın 9. haftasında zirve mücadelesi veren Real Sociedad, kendi sahasında Mallorca ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Sociedad liderliğe yükseldi.

Mücadelenin tek golü 90. dakikada Lobete'den geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Real Sociedad puanını 20'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Mallorca ise 11 puanda kaldı.

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