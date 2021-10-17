Real Sociedad, Mallorca'yı tek golle geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Real Sociedad kendi sahasında Mallorca'yı 1-0 yendi. Sociedad'a galibiyeti getiren golü Lobete attı.
La Liga'nın 9. haftasında zirve mücadelesi veren Real Sociedad, kendi sahasında Mallorca ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Sociedad liderliğe yükseldi.
Mücadelenin tek golü 90. dakikada Lobete'den geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Real Sociedad puanını 20'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Mallorca ise 11 puanda kaldı.