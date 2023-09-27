Real Madrid'li yıldız futbolcu Arda Güler için bakın neler söyledi

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası hazırlıklarını tamamlayan ve kadroya girmek için gün sayan milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda bir kez daha sakatlık yaşadı.



Genç yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, takım arkadaşı David Alaba milli futbolcu için bir mesaj yayınladı.

"GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM"

Sosyal medya platformu Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunan Avusturyalı yıldız, Arda Güler ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı.