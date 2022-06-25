Real Madrid'in golcüsü Türkiye yolcusu!

Fenerbahçe'nin ismi daha önce Luis Suarez, Alexander Sörloth ve Artem Dzyuba gibi golcülerle anılmıştı.

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz ile yakından ilgileniyor.

Getafe'nin de yakından ilgilendiği futbolcunun menajeriyle Fenerbahçe temasa kurdu.

Mariano'nun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 5 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı.

Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.

Mariano ve menajeri Aranda, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.

Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı. Haberde, Mariano'nun yıllık 5 milyon euro beklentisi olduğu da ifade edildi.

2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.