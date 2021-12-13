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Spor Real Madrid'den büyük tepki!
Spor

Real Madrid'den büyük tepki!

Real Madrid Kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yapılan kura çekiminin teknik hata yapıldığı gerekçesiyle tekrarlanmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:34:43 - 2021-12-13 21:34:43
Real Madrid'den büyük tepki!

Real Madrid Kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yapılan kura çekiminin teknik hata yapıldığı gerekçesiyle tekrarlanmasına tepki gösterdi.

Real Madrid Kulübü Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, "Bu kura çekimiyle ilgili ilk olarak, şaşırtıcı, üzücü ve gerek spor dünyasının gerekse milyonlarca taraftarın beklentisi altında, ne olduğu anlaşılması çok güç bir şey olduğunu söylemek gerekir." dedi.

Butragueno, ilk Portekiz'in Benfica ardından yapılan ve geçerli olan ikinci kurada ise Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımıyla eşleşmelerini her şeye rağmen büyük bir heyecanla karşıladıklarını vurguladı.

"Futbol ve taraftarlar için harika iki maç bizi bekliyor." diyen Butragueno, PSG eşleşmesinin kulüp ve taraftar için ne anlama geldiğinin, rakiplerinin sahip olduğu önemli oyuncuların ve zorlu bir takım olduğunun farkında olduklarını ancak kendilerine güvenliklerini ifade etti.

UEFA, aynı grupta yer alan Manchester United ve Villarreal'in eşleşmesiyle sonuçlanan ilk kura çekimini, kural hatası olduğu gerekçesiyle iptal ederek, kurayı tekrarlamıştı.

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