Real Madrid'den ayrılıyor mu? Arda Güler kulübeye hapsoldu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, Leipzig'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Arda Güler, bu maçta forma şansı bulamadı ve zorlu müsabakayı yedek kulübesinden tamamladı. Forma şansı bulamayan Arda, maçı yedek kulübesinde tamamlayınca sosyal medya karıştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlığından dolayı uzun süre formasından uzak kalmıştı. Uzun süren sakatlığının ardından iyileşen ve yavaş yavaş form tutan Arda Güler, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıp sürekli oynamak istiyor ancak İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki Türk yıldıza az süre veriyor. Bu durumda Türk ve İspanyol taraftların tepkisine neden oluyor.

ARDA GÜLER MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Son olarak dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, deplasmanda Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi, Leipzig'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Arda Güler, bu maçta forma şansı bulamadı ve zorlu müsabakayı yedek kulübesinden tamamladı. Forma şansı bulamayan Arda, maçı yedek kulübesinde tamamlayınca sosyal medya karıştı.

ANCELOTTİ İNAT EDİYOR

Galibiyet golünü atan Brahim Diaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Arda Güler yerine oyuna Lucas Vasquez'in alınması sosyal medyada kıyameti kopardı.Sosyal medyada; Arda Güler'in kariyeri için yanlış takım seçtiği yazılırken Carlo Ancelotti'nin "inat" yaptığı da yazıldı.

ARDA GÜLER İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

İspanyol medyası ise Arda Güler'in daha fazla süre alabilmesi için başka bir takıma kiralanabileceğini yazdı. İspanya'nın Sport Gazetesi, Arda Güler'in Ancelotti'nin takım dinamiğine uymadığını yazdı. Söz konusu haberde 18 yaşındaki futbolcunun Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takımın tarafından takip ediliyor ve eğer ayrılırsa da "Kiralık olarak" gideceği belirtildi.

MİLAN DA TAKİPTE

Arda Güler için uzun vadeli düşünen İspanyol yetkililer, milli futbolcuyu oynama garantisi sunan bir takıma göndermek istiyor. İspanyol medyasında çıkan haberlerde AC Milan'ın da milli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

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