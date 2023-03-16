Real Madrid ve Napoli turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında sahasında Liverpool’u konuk etti. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi. 78’inci dakikada sahneye çıkan Karim Benzema Real Madrid’e galibiyeti getiren golü kaydederek, takımını çeyrek finale taşıdı.

Napoli gol yemeden turladı

Bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde oldukça iyi bir performans gösteren Napoli, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. İtalyan ekibi, rakibini 45+2 ve 53’üncü dakikalarda Osimhen ile 64’üncü dakikada Zielinski’nin penaltıdan kaydettiği golle 3-0 mağlup etti. İtalya Serie A’nın lideri Napoli, son 16 turunda gol yemeden adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu iki maçla son 16 turu karşılaşmaları sona ererken, şu takımlar adını çeyrek finale yazdırdı: “Benfica, Bayern Münih, Chelsea, Milan, Manchester City, Inter, Napoli, Real Madrid.”

Kaynak: DHA