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Spor Real Madrid, Valencia'yı ezip geçti
Spor

Real Madrid, Valencia'yı ezip geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 03:16:00 -
Real Madrid, Valencia'yı ezip geçti

La Liga'nın 21. haftasında lider Real Madrid sahasında Valencia'yı 4-1 yendi.

Başkent ekibinin gollerini 43. dakikada penaltıdan ve 88'de Benzema, 52 ve 61'de Vinicius Junior kaydetti.

Konuk takımda ise Guedes 76'da rakip fileleri havalandırdı.

Valencia ağlarını 2 kez sarsan Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 301. golünü attı. 34 yaşındaki forvet, eflatun-beyazlılarda 300 gol barajını geçen 4. futbolcu oldu. Fransız forvet 450 golle Ronaldo, 323 golle Raul ve 308 golle Alfredo Di Stefano'nun ardından 4. sırada yer aldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 49 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Valencia ise 28 puanda kaldı.

 

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