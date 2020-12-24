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Spor Real Madrid seriyi sürdürdü
Spor

Real Madrid seriyi sürdürdü

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında sahasında Granada'yı 2-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 04:47:00 -
Real Madrid seriyi sürdürdü

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Ligde art arda 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkararak, lider Atletico Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligde iki maçı eksik Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında şimdilik avantajlı konumda bulunuyor.

Granada ise 21 puanla 7. sırada kaldı.

Rodrygo sakatlandı

Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes, karşılaşmanın 35. dakikasında sağ bacak kaslarından sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

Sedye ile ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrygo Goes'in sakatlığının derecesinin öğrenilmesi için 48 saat sonra sağlık testi yapılması öngörülüyor.

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