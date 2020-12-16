  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi
Spor

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 07:38:00 -
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendi

Lig takvimine göre ocak ayı ortasına denk gelen 19. haftada oynanması gereken Real Madrid-Athletic Bilbao ve Barcelona-Real Sociedad maçları, bu takımların, İspanya Süper Kupası'nda karşılaşacak olmalarından dolayı bu haftaya alındı.

Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıyı, Toni Kross'un 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Konuk takım 52. dakikada Ander Capa ile skora eşitliği getirse de, Fransız futbolcu Karim Benzema'nın 74. ve 90+2. dakikalarda attığı goller, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-1.

Athletic Bilbao'da Raul Garcia, karşılaşmanın 13. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Real Madrid, puanını 26'ya yükselterek, ligin zirvesindeki Real Sociedad ve Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasında ertelenen Getafe karşılaşmasını henüz oynamadı.

La Liga'da öne alınan diğer maç Barcelona-Real Sociedad, çarşamba akşamı oynanacak.

İspanya'da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid ile ikincisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasındaki Süper Kupa 4'lü turnuvası ise 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay