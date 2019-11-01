Real Madrid Real Betis maçı ne zaman? Real Madrid Real Betis saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise sahasında Real Betis'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Real Madrid Real Betis La Liga maçı ne zaman? Real Madrid Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise sahasında Real Betis'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Real Madrid Real Betis La Liga maçı ne zaman? Real Madrid Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Real Madrid Real Betis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Real Betis maçı yarın saat 23.00'te başlayacak. Real Madrid ile Real Betis arasındaki İspanya La Liga maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.