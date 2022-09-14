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Spor Real Madrid-RB Leipzig maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Real Madrid-RB Leipzig maçı saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Real Madrid ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ni yakından takip edenler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:46:00 -
Real Madrid-RB Leipzig maçı saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Real Madrid-RB Leipzig maçı saat kaçta CANLI İZLE

Real Madrid-RB Leipzig maçı 14 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

Real Madrid:  Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Kampl, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner

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