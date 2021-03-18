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Spor Real Madrid maçında hakemden skandal karar
Spor

Real Madrid maçında hakemden skandal karar

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Real Madrid-Atalanta mücadelesinde, Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel, kaleciyle karşı karşıya gole giderken Hollandalı orta hakem Danny Makkelie ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:18:00 -
Real Madrid maçında hakemden skandal karar

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında dün akşam Real Madrid, Atalanta'yı ağırladı. İlk maçı İtalya'da 1-0 kazanan Real, rövanşa büyük avantajla çıkmıştı. İlk yarıda Karim Benzema ile golü de bulan İspanyollar iyice rahatlamıştı ancak Atalanta da gol arıyordu.

Ve tam 44 dakika 59 saniyede olanlar oldu. Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel, kaleciyle karşı karşıya gole giderken Hollandalı orta hakem Danny Makkelie ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı. Atalanta'lılar şaşkına dönerken yapılan itirazlar ise işe yaramadı.

Muriel golü atsaydı Real Madrid'in avantajı ortadan kalkacak, hatta Atalanta'nın maçı kazanması halinde de turu İtalyanlar deplasman golüyle geçebileceklerdi.

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