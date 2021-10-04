  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini tattı
Spor

Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini tattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 03:35:00 -
Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini tattı

Ligin orta sıralarında bulunan Espanyol, lider Real Madrid'e ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Espanyol, karşılaşmanın 17. dakikasında Raul de Tomas ve 60. dakikasında Aleix Vidal'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Real Madrid, 71. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de yenilgiye engel olmadı.

Real Madrid, 17 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Real Sociedad bu akşam deplasmanda Getafe'yi mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Espanyol ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay