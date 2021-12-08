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Spor Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti?
Spor

Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti. Peki, Real Madrid-Inter maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 00:08:00 -
Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı çarşamba akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. D Grubu son maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan temsilcisi Inter'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti? 

Real Madrid-Inter maçı TSİ 23.00'te başladı. Maç Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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