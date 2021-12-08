Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti. Peki, Real Madrid-Inter maçı ne oldu?
Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı çarşamba akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. D Grubu son maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan temsilcisi Inter'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Real Madrid-Inter maç sonucu | Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti?
Real Madrid-Inter maçı TSİ 23.00'te başladı. Maç Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.