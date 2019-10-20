Real Madrid, G.Saray kadrosunu açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid’de kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid’de kamp kadrosu açıklandı. Eflatun-beyazlılarda Modric, Bale ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a getirilmeyecek isimler arasında yer aldı. Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane’ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Kaleci: Courtois, Areola, Altube Savunma: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy Orta Saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco Forvet: Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo

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