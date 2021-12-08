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Spor Real Madrid, gruptan lider olarak çıktı
Spor

Real Madrid, gruptan lider olarak çıktı

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi D grubunda karşılaştığı Inter'i 2-1'lik skorla yenerek grubu lider olarak tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 05:26:00 -
Real Madrid, gruptan lider olarak çıktı

Şampiyonlar Ligi D grubunda milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ile İspanyol devi Inter karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi D grubunda Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Grubun liderini belirleyecek karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladı.

İspanyol devi Real Madrid, kendi evinde karşılaştığı Inter'i 17. dakikada Alman yıldız Toni Kroos'un attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, Asensio'nun 79. dakikada attığı ikinci golle rakibini devirdi. Inter'de ise Barella 64. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Real Madrid, 15 puanla grubu lider tamamlarken İtalya ekibi Inter ise 10 puanla grubu ikinci sırada tamamldı.

İşte D grubu puanları

Real Madrid: 15P

Inter: 10P

Sheriff: 6P

Shaktar: 4P

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