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Spor Real Madrid dökülüyor
Spor

Real Madrid dökülüyor

Valencia, İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Real Madrid'i penaltılarla 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:32:00 -
Real Madrid dökülüyor

İspanya La Liga'nın 9. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Mestella Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valencia 4-1'lik skorla kazanarak Real Madrid'e büyük bir sürpriz yaşattı.

Real Madrid, 23. dakikada Benzema'nın attığı golle öne geçerken, Valencia'nın galibiyet golleri 35, 54 ve 63'te penaltıdan Soler ile 43. dakikada Varane'ın kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.

Real Madrid, La Liga'da şansının hiç tutmadığı takımların başında gelen Valencia'ya konuk olduğu son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Bu sonuçla son 4 maçtaki 2. yenilgisini alan Real Madrid 16 puanda kalırken, 4 maç sonra galibiyet alan Valencia 11 puana yükseldi.

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak ve Valencia ise Alaves deplasmanına konuk olacak.

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