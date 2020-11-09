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Spor Real Madrid deplasmanda Valencia'ya farklı yenildi
Spor

Real Madrid deplasmanda Valencia'ya farklı yenildi

Valencia: 4 - Real Madrid: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:13:18 -
Real Madrid deplasmanda Valencia'ya farklı yenildi

MADRİD (AA) - Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 9'uncu haftasında deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada Valencia'nın gollerinin 3'ü penaltıdan geldi.

Real Madrid, maçın 23'üncü dakikasında Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 35'inci dakikada Carlos Soler'in penaltı golüyle skora eşitliği getirirken, 45'inci dakikada Real Madridli defans oyuncusu Raphael Varane'ın kendi kalesi attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı 54 ve 63'üncü dakikalarda Valencia'nın kazandığı penaltı atışlarında topun başına geçen Soler, ağları havalandırarak hattrick yaptığı maçta takımını 4-1'lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla La Liga'da bu sezon 2'nci yenilgisini elde eden ve 1 maç eksiği bulunan Real Madrid 16 puanda kalarak puan sıralamasında 4'üncülüğe geriledi.

Valencia ise puanını 11'e çıkararak 9'uncu sıraya yükseldi.

La Liga'da 9'uncu hafta sonunda 20 puanlı Real Sociedad lider durumda bulunuyor.

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