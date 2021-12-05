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Spor Real Madrid, deplasmanda Sociedad'ı devirdi
Spor

Real Madrid, deplasmanda Sociedad'ı devirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 03:54:00 -
Real Madrid, deplasmanda Sociedad'ı devirdi

Ligde liderlik mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid önemli bir galibiyet alarak liderliğini perçinledi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Madrid'in golleri ikinci yarıda Vinicius (Dk. 47) ve Luka Joviç'den (Dk. 57) geldi.

Zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 39'a çıkaran Real Madrid, liderlik koltuğunda en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde yer aldı.

Real Sociedad ise 29 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.

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